Emergenza ospedali, “Carenza di personale nel Lazio servono nuove assunzioni”

“È SOS personale negli ospedali del Lazio – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Ogni giorno in Italia 1800 operatori sanitari contraggono il virus, attualmente sono 12.000 i positivi, dati allarmanti che stanno creando seri disagi ai nosocomi di tutta Italia, e quindi anche del Lazio. A questo si aggiunge un altro dato, quello degli oltre 26.000 operatori sanitari che si sono rifiutati di ricevere il vaccino. In altre parole, c’è una grave carenza di personale, che, se non affrontata in tempo, rischia di mandare in tilt il sistema sanitario nazionale. Bisogna lavorare per stabilizzare tutti i precari della sanità e velocizzare i processi di selezione e assunzione dei giovani sanitari, solo così si eviterà la catastrofe nella catastrofe”.

Redazione Digital