Usura e indebitamento in Ciociaria, inaugurazione sportello a sostegno delle vittime

L’amministrazione comunale di Isola del Liri, in collaborazione l’Associazione “Frosinone Antiusura”, comunica che è attivo presso la biblioteca comunale “Modesto Galante” lo sportello di ascolto, intervento e sostegno legale e psicologico alle vittime di Usura, Sovraindebitamento e Ludopatia.

Coloro che ne avessero bisogno possono recarsi presso i locali della biblioteca ogni venerdì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00, dove potranno ricevere una prima assistenza ed essere presi in carico dal personale dell’associazione in totale anonimato. L’ente dispone di professionisti in grado di fornire consulenze specifiche di tipo legale, economico e psicologico sulle tematiche dell’Usura, del Sovraindebitamento verso enti pubblici e privati e la lotta e prevenzione dei diversi tipi di Ludopatia. Il servizio è totalmente gratuito. Maggiori informazioni potranno essere fornite tramite i contatti diretti dell’associazione al numero di telefono 320.3727387 e all’indirizzo e-mail: frosinoneantiusura@gmail.com.

“Desideriamo ringraziare il sindaco Massimiliano Quadrini, la consigliera Annapaola Faticoni, delegata alla biblioteca e il consigliere Stefano D’Amore, delegato ai Servizi Sociali, per la disponibilità dimostrata ed il supporto al progetto, sperando di poter fornire un aiuto concreto a coloro che sono in difficoltà a causa di problemi che vanno a minare la serenità di chi si vede coinvolto” queste le parole del presidente dell’associazione, dott. Alessandro Spica in occasione della presentazione.

Redazione Isola del Liri