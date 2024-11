Elezioni USA, Trump è il 47esimo presidente “Fermerò le guerre”

“Questa è una magnifica vittoria che ci consentirà di rendere l’America di nuovo grande”, ha detto il tycoon sul palco di West Palm Beach. Ha promesso di portare una nuova “età dell’oro” negli Stati Uniti. Come previsto alla vigilia del voto, sono stati gli Stati in bilico a decidere la corsa verso la Casa Bianca. I dati – ancora parziali – vedono Trump in vantaggio ovunque dopo aver conquistato Georgia, North Carolina e Pennsylvania. Senato ai repubblicani. Come largamente previsto alla vigilia del voto, sono gli Swing states a decidere la corsa verso la Casa Bianca tra Kamala Harris e Donald Trump. Quando lo spoglio è ancora in corso, i dati sorridono al tycoon: l’ex presidente – dopo aver conquistato il North Carolina, la Georgia e la Pennsylvania – risulta essere in vantaggio in tutti gli altri Stati in bilico. E Trump si è già attribuito la vittoria. “Sono il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Abbiamo fatto la storia. Questa è una magnifica vittoria che ci consentirà di rendere l’America di nuovo grande”, ha detto il tycoon sul palco di West Palm Beach. E ha promesso di portare una nuova “età dell’oro” negli Stati Uniti. Intanto nelle urne si decide anche la futura maggioranza di entrambe le camere del Congresso: in base a quanto riportato dai media Usa, i Repubblicani sono riusciti a strappare ai Dem il controllo del Senato. Resta invece ancora aperta la corsa per la maggioranza alla Camera. Inoltre in Arizona si è votato anche il referendum per estendere il diritto all’aborto nello Stato e, in base a quanto riportato dai media americani, a vincere sono stati i sì. Flop, invece, in Florida. tg24.sky.it