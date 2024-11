Frosinone, ecco la nuova stazione con bar ristoranti negozi e terrazza panoramica

Proseguono i lavori di riqualificazione e ampliamento della stazione di Frosinone. Completate le opere propedeutiche necessarie al dislocamento temporaneo dei principali servizi di stazione, entro fine anno partiranno i lavori sia dal fronte principale, su Piazzale Kambo, che dal secondo fronte, lato via Pergolesi. Le attività in corso sono state illustrate nel corso di un incontro alla presenza del Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, del Responsabile Ingegneria e Investimenti Stazioni – Direzione Stazioni di RFI-Rete Ferroviaria Italiana, Antonello Martino, dell’Assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi e del Dirigente settore urbanistica Benito Caringi. Il cantiere, avviato a maggio scorso, procede come da cronoprogramma. A inizio 2025, per circa 9 mesi, l’accesso da Via Pergolesi non sarà fruibile e saranno disponibili percorsi urbani alternativi per raggiungere il fronte principale di stazione, da cui saranno accessibili il sottopasso, i servizi ferroviari e servizi agli utenti.

La prima fase ha visto infatti interessate le aree ex scalo (lato piazzale Kambo), dove sono stati propedeuticamente collocati i locali provvisori ad uso dei servizi di stazione (sala d’attesa, polfer, biglietteria, bar), che verranno mantenuti durante tutto il periodo dei lavori sul fabbricato viaggiatori, così da garantire piena fruibilità per i viaggiatori. Il fabbricato viaggiatori sarà completamente riqualificato: le due aree laterali esistenti, che ospiteranno locali tecnici e servizi, saranno interessate dal restyling delle facciate e da interventi di rifunzionalizzazione interna; le lavorazioni saranno svolte garantendo, durante tutto il periodo dei lavori, la continuità di esercizio degli apparati tecnologici. L’area centrale, invece, sarà completamente ricostruita e ospiterà al piano terra un nuovo atrio, coperto da una struttura in alluminio e vetro la cui trasparenza garantirà la luminosità naturale dell’ambiente e una maggiore integrazione con l’esterno, e al piano primo nuovi spazi pubblici. Sarà realizzato un sovrappasso pedonale costituito da una struttura reticolare di circa 57 metri dotata di una copertura con pannelli fotovoltaici, che connetterà, attraverso un dialogo architettonico, il fronte principale di stazione, i nuovi spazi e l’accesso lato Via Pergolesi.

Il secondo fronte di stazione sarà costituito da una nuova struttura in alluminio e vetro sviluppata su due livelli, dotato di ascensori e scale per la connessione tra il sovrappasso, il piano strada ed il sottopasso ferroviario, andandosi ad integrare con il parcheggio di scambio intermodale già realizzato dal Comune di Frosinone. A fine lavori lo scalo ferroviario sarà completamente accessibile, nel rispetto dei più elevati standard di sostenibilità ambientale. L’intero intervento restituirà alla cittadinanza un accesso ampliato, anche in termini dotazioni, ripensato per aumentare la sicurezza degli spazi, per garantire una migliore fruibilità anche per le persone a ridotta mobilità e per incrementare gli standard, le funzioni ed i livelli di servizio. È pari a circa 20 milioni di euro l’ammontare dell’investimento di RFI. Il termine dei lavori è previsto nel 2027. “L’amministrazione considera il quartiere dello Scalo strategico: quest’area sarà oggetto di una importante riqualificazione, grazie a un investimento complessivo di circa 30 milioni di euro, tra Comune e RFI, per il nuovo assetto della stazione e del quartiere – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – Nella nostra visione di città, l’area della Stazione ricopre un ruolo fondamentale. L’obiettivo è proseguire nel percorso di modernizzazione del capoluogo, di implementazione dei servizi offerti nella direzione della sostenibilità e della funzionalità oltre che di una maggiore sicurezza, non solo a beneficio di pendolari e viaggiatori ma di tutti gli utenti e i cittadini. Questo nuovo concept della stazione ferroviaria trasformerà l’area in un vero e proprio punto di aggregazione, da vivere in ogni momento della giornata”.

Parallelamente all’intervento condotto da RFI, il Comune di Frosinone ha avviato, con l’amministrazione Ottaviani, un’importante iniziativa nell’ambito del programma per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie che comprende lo scalo ferroviario e le aree limitrofe, finanziata per un importo di circa 18 milioni di euro. Tra gli interventi inseriti nel programma, quello della riqualificazione di Piazzale Kambo. A lavori ultimati, la nuova piazza, totalmente pedonalizzata, comprenderà arredo urbano, aree verdi e retroilluminazione da terra. Il programma prevede anche, su corso Lazio, il completamento dell’edificio polivalente, la realizzazione della scuola materna, il completamento del verde pubblico, la delocalizzazione degli uffici Mise e la realizzazione della scuola elementare, la riqualificazione della rete viaria e l’implementazione della mobilità sostenibile.

Redazione Frosinone