Elezioni, Pasquale Ciacciarelli chiude la campagna elettorale all’Edra Palace Hotel di Cassino

“Domani alle 18:30 all’Edra Palace Hotel di Cassino lanceremo la volata per una storica vittoria, insieme a tantissimi amministratori, sindaci, e cittadini – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – C’è una provincia esausta del modus operandi della Sinistra, di essere trattata come una provincia di serie B, logorata dalla cattiva amministrazione del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle, stanca di essere invasa dai rifiuti di Roma, desiderosa di riscatto, una sanità efficiente, risposte concrete su lavoro, ambiente, formazione e giovani. Da Cassino premiamo sull’ acceleratore di una nuova esperienza in Consiglio Regionale che avrà come stella polare la stessa di questi 5 anni, ossia l’amore per la mia terra, quello che mi ha permesso di rappresentare le istanze di sindaci, amministratori e cittadini in Consiglio Regionale del Lazio. È stato un percorso emozionante, vissuto a 360 gradi, 365 giorni su 365, giorno e notte. Un lavoro ripagato quotidianamente dall’affetto e la stima delle persone. A loro va il mio grazie; ora è arrivato il momento di guidare dalla maggioranza le sorti di questa Regione. 87 interrogazioni a risposta immediata, 200 ordini del giorno, forum mensili regionali ed europei, oltre 200 emendamenti approvati. Molti risultati sono stati raggiunti nonostante la mia posizione di consigliere regionale di minoranza, e questo mi dà la carica per tagliare ancora più traguardi in maggioranza! Continuerò ad essere la voce della mia terra”.

Redazione Digital