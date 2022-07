Elezioni nel Lazio, Salvini vuole scegliere subito il candidato alla presidenza della regione

“Bene ha fatto Matteo Salvini oggi, in occasione della conferenza stampa di adesione del consigliere regionale Pirozzi alla Lega, a ribadire ancora una volta l’urgenza da parte della coalizione di centrodestra di individuare subito il candidato presidente del Lazio, in vista delle elezioni regionali del 2023 – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Occorre individuare con urgenza il candidato per poter iniziare una campagna di ascolto sui territori, per stilare il programma elettorale che deve arrivare dal basso, dai cittadini. Il Lazio ha urgente bisogno di uscire dal pantano in cui lo ha fatto arretrare la Sinistra, in ambito sanitario, economico, ecc. Il Lazio sta attraversando grandi crisi nel settore del lavoro, ma anche per i rifiuti, e l’ambiente; pensiamo, infatti, alla Valle del Sacco, la cui bonifica al palo sta danneggiando anche il tessuto produttivo del nostro territorio. Ci sono problemi ormai decennali sul ciclo dei rifiuti che ha visto diventare Roma una discarica a cielo aperto e le provincie del Lazio doversi accollare lo smaltimento forzato dei rifiuti romani. Serve una svolta, e solo il Centrodestra può darla, con un nome credibile ed una squadra forte e competente. Subito il nome! Andiamo a vincere”.

Redazione Digital