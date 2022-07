Frosinone, discoteca all’aperto Giovani Socialisti contro Lega Giovani

“Nella recente seduta del consiglio comunale dei giovani svoltasi l’11 Luglio, la Lega Giovani ha avanzato ben 3 proposte incentrate interamente sull’intrattenimento, che al giorno d’oggi appare chiaro essere una problematica da non sottovalutare dal momento che ci troviamo in pieno periodo estivo e le stesse iniziative istituite dall’amministrazione negli anni trascorsi durante l’equivalente arco temporale sono state vincolate quest’anno alle elezioni amministrative. Una delle 3 proposte presentate dalla Lega Giovani consisteva nell’organizzazione della cosiddetta “Discoteca all’aperto” un evento gratuito che avrebbe coinvolto una considerevole porzione dei cittadini di Frosinone e di altre città di provincia, è stata oggetto di contestazioni e dunque bocciata dai Giovani Socialisti i quali, in merito alla loro decisione, hanno dichiarato la loro indisponibilità ad assumere gli oneri degli eventuali rischi che sarebbero potuti emergere nel corso dell’evento; tutto ciò, nonostante le precisazioni del consigliere Matteo Pica, intente a sottolineare che l’evento sarebbe stato organizzato tenendo conto di ogni misura di sicurezza e prevenzione dell’uso di stupefacenti e dell’abuso di sostanze alcoliche. Appoggiando il compagno di partito Pica, il consigliere Francesco Moreschini afferma: ‘Se si prenderanno tutte le misure di sicurezza del caso come: tolleranza zero per la vendita di alcool ai minorenni limitazione della consumazione di alcolici con esibizione del documento di identità che attesti la maggiore età e schieramento personale addetto alla sicurezza, non vedo per quale motivo si debba privare i ragazzi di una bella iniziativa. Le parole chiave sono sicurezza e svago'”. Lo comunica Lega Giovani Frosinone.

Redazione Frosinone