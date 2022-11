Elezioni Lazio, “Favorire occupazione in Ciociaria con nuova giunta centrodestra”

“Una delle priorità su cui intervenire secondo i cittadini a livello regionale è il lavoro – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Serve una svolta su questo tema per salvaguardare l’occupazione e favorire lo sviluppo, mi riferisco soprattutto al Farmaceutico nella parte Nord della provincia di Frosinone ed all’automotive per il Sud. Soltanto il Centrodestra può invertire la rotta e puntare davvero sulle politiche del lavoro. Con i miei 5 anni di esperienza, seppur in minoranza, sono sicuro che, non appena avremo conquistato la Regione Lazio, riusciremo a cambiare passo; come prima cosa convocheremo i vertici di Stellantis per ricevere rassicurazioni e certezze sui piani per lo stabilimento del Lazio Meridionale e sul suo futuro. In un decennio dal Partito Democratico tante chiacchiere e pochi fatti, solo un mucchio di scartoffie inutili. Mentre per gli altri siti produttivi d’Italia le strategie del gruppo sono chiare, per il nostro, che avrebbe enormi potenzialità, no! Lo chiedo dal 2019. Bisogna convocare subito i vertici di Stellantis (Fiat Auto) per capire quali sono le loro intenzioni ed il loro piano industriale per il sito di Piedimonte San Germano. Poi bisogna favorire gli investimenti nella parte nord della provincia e non dissuaderli! Da febbraio in poi la musica cambierà! La Regione Lazio necessita di una guida forte ed autorevole, che sbatta i pugni sul tavolo, e che tuteli l’occupazione, dopo dieci anni di chiacchiere da parte del Partito Democratico provinciale e regionale”.

Redazione Digital