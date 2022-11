Termosifoni spenti al liceo, il sindaco Salera incontra gli studenti e chiama la Provincia

Una delegazione studentesca del Liceo classico “Giosuè Carducci” e dell’Artistico “Vittorio Miele” è stata ricevuta questa mattina dal sindaco Enzo Salera al quale ha rappresentato il problema del non funzionamento dell’impianto di riscaldamento che ha portato a scioperare quest’oggi 18 classi su 23 del “Carducci”. Gli studenti del Liceo artistico lamentano invece problemi di riscaldamento nelle aule del quarto piano del loro istituto. Un problema non nuovo, hanno fatto notare, che torna a riproporsi. Della delegazione facevano parte gli studenti Francesco Maria Panzini, Rebecca Spacagna, Maria Teresa D’Epiro, Sara Salera ed Ermanno De Micco. Consapevoli del fatto che la competenza ad intervenire per risolvere il problema è della Provincia, hanno tuttavia ritenuto opportuno partecipare al primo cittadino i disagi cui vanno incontro con il freddo ormai non più alle porte, per chiedergli un suo autorevole intervento presso la Provincia. Cosa che il sindaco ha subito fatto chiamando il direttore generale dell’Ente ed informando subito dopo la dirigente scolastica dei due istituti Licia Pietroluongo in merito alle rassicurazioni ricevute. E cioè che si interverrà per la sostituzione della caldaia nel liceo classico e si provvederà a normalizzare il riscaldamento nei piani alti dell’Artistico. Quanto ai tempi, il tutto dovrebbe essere risolto nel giro di qualche giorno. Ove invece il periodo dovesse prevedersi più lungo, la preside procederà ad una eventuale riorganizzazione delle lezioni, non escludendo il ricorso alla didattica a distanza.

Redazione Digital