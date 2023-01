Elezioni Lazio, Ciacciarelli incontra gli elettori a Sora e a Monte San Giovanni Campano

“Giornata ricca di tappe nel Sorano, bagno di folla per me a Monte San Giovanni Campano – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Un ringraziamento a Lorella Biordi, Emily Passaniti, Martina Raponi, Raffaele Grossi e Franco Cimaomo per l’ottima organizzazione messa in atto. I cittadini vogliono voltare pagina dopo anni ‘sinistri’ in cui il nostro territorio è stato considerato di serie B dal Partito Democratico e dal Movimento Cinque Stelle. Stop rifiuti da Roma , infrastrutture, sostegni alle famiglie ed alla natalità, sviluppo della sanità di prossimità, lavoro, occupazione, questi i temi che abbiamo approfondito, parlando ‘a tu per tu’ con le persone. Sto riscontrando in tutte le tappe tanta energia, fiducia, e speranza. Dal 14 febbraio saremo a lavoro per migliorare questa Regione e dare ai cittadini le risposte che meritano e che aspettano da tanto, troppo tempo”

Redazione Digital