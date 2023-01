Non studiano e non lavorano 3 milioni di giovani in Italia, allarme nel Lazio

“Il fenomeno dei Neet, giovani che non studiano né cercano lavoro, coinvolge 3 milioni di ragazze e ragazzi in tutto il Paese, molti al sud – ha affermato Maria Veronica Rossi, candidata al consiglio regionale del Lazio – La nostra regione non è esente. Per questo ritengo fondamentale che questo argomento torni centrale nell’agenda politica della Regione: giovani che non cercano lavoro o che non si formano sono risorse per la comunità che non vengono valorizzate, maggiore iniquità sociale, un incremento del gap generazionale e un’occasione persa per una istituzione che invece dovrebbe essere sensibile a temi come l’accesso al mercato del lavoro e alla formazione. La sinistra, che si racconta in un modo ma poi agisce in un altro, non ha brillato a riguardo, il 5S ha proposto un sussidio generalizzato che ha creato contraccolpi sul mercato del lavoro. E’ il momento di voltare pagina e puntare su politiche serie, per il bene del futuro della nostra Regione”.

