Elezioni in Ciociaria, la Lega azzera le cariche in alcuni Comuni della Provincia

“A primavera si rinnoveranno numerose amministrazioni locali, in provincia di Frosinone – ha affermato Nicola Ottaviani, coordinatore provinciale della Lega Salvini Premier – I tavoli di centrodestra non si possono non convocare e, come avviene in ogni buona famiglia, chi ha più buonsenso lo deve utilizzare. Senza pretese di prima o secondogenitura. Quando è in discussione lo sviluppo e la crescita del territorio, si devono cercare tutte le soluzioni utili a valorizzare la presenza di un Governo nazionale e regionale di centrodestra, per garantire uniformità di programmi e di visione della società ad ogni livello. La Lega, dunque, ha proceduto ad individuare due figure politiche commissariali per i comuni di Ferentino e Ceccano, nelle persone di Maria Veronica Rossi e di Marco Corsi, chiedendo anche al partito ad Anagni di arrivare, in tempi brevi, ad una sintesi di dialogo e di confronto con gli alleati, in vista delle prossime elezioni amministrative di primavera”.

Redazione Frosinone