Egaf Frosinone, raccolta differenziata nei comuni approvato finanziamento

“Abbiamo ricevuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 26 luglio, la comunicazione da parte del Conai, il consorzio nazionale imballaggi, dell’approvazione e finanziamento, del progetto di comunicazione, di 50 mila euro, presentato da Egaf, in partnership con diversi comuni, nell’ambito del bando annuale realizzato dall’accordo Anci-Conai. In particolare, Egaf, con il progetto ‘Differenziata, una corsa contro il tempo’, insieme ai comuni di Pontecorvo, Castelnuovo Parano, Pastena, Pescosolido, Santopadre, Guarcino, Trevi nel Lazio e Vallerotonda vuole mettere in campo azioni di comunicazione che possano aiutare ad elevare il livello e la qualità della raccolta differenziata nei singoli comuni, lavorando insieme agli organi di comunicazione ed attraverso l’utilizzo della rete. Sono previste attività di formazione nelle scuole, convinti che una nuova generazione sia decisiva per il successo di politiche green che possano salvare il pianeta. Come previsto tra le funzioni della nostra legge istitutiva, Egaf può sostenere con forza i comuni nello sforzo dei prossimi anni, per efficientare il servizio, per abbassare i costi e per attrarre molte risorse che l’Europa, lo Stato e la Regione mettono a disposizione”. Lo comunica il consigliio direttivo Egaf.

Redazione Digital