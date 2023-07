Posti di blocco in Ciociaria, controlli a tappeto fioccano multe

Le operazioni che si sono svolte a Frosinone e nel centro cittadino di Alatri, località interessate da servizi di controllo straordinario del territorio denominati ad “Alto impatto”, erano finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati legati al fenomeno della cosiddetta “movida” notturna, e hanno visto l’impiego di equipaggi della Squadra Volante, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, della Polizia Scientifica e della Divisione Anticrimine. Nella città di Cassino, invece, sono stati effettuati quindici posti di controllo lungo le principali arterie stradali di collegamento e nelle aree in cui, in base ai riscontri offerti dai sistemi di geolocalizzazione in uso alle forze di polizia, risulta maggiore l’incidenza dei reati. Non sono mancate le verifiche nella regolarità dello svolgimento delle attività commerciali: in questo caso gli agenti hanno proceduto al controllo di 12 locali pubblici e di tre sale da gioco. Sono state identificate in totale 546 persone e sono stati controllati 236 veicoli: a Cassino un automobilista è stato sorpreso alla guida senza patente e nei suoi confronti sono state elevate le sanzioni previste dal codice della strada, oltre alla denuncia in stato di libertà. Nel corso del servizio, in una centralissima via della città martire, i poliziotti hanno tratto in arresto un soggetto sorpreso in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, presso l’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti 12,25 grammi di cocaina, 56 grammi di hashish, 2,45 grammi di crak, 200 grammi di sostanza da taglio e tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi, oltre a 7.400 euro in contanti. Il quarantenne, un italiano del posto già conosciuto alle forze dell’ordine, dopo l’arresto è stato associato alla Casa Circondariale di Cassino. Resta alta l’attenzione della Polizia di Stato nell’attività di prevenzione e repressione dei reati, con l’intento di fornire una efficace risposta alla richiesta di maggior sicurezza che i cittadini avanzano alle Istituzioni, nel solco delle direttive impartite dal Questore Domenico Condello.