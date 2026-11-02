È venuto a mancare Luigi Vittori

Il presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi Vittori, consigliere provinciale e già vicesindaco di Ferentino, ricordandone l’impegno politico e amministrativo e il servizio prestato alla comunità e al territorio. «Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi Vittori, una figura che ha dedicato una parte importante della propria vita all’impegno politico e amministrativo al servizio della sua comunità e del nostro territorio. Con la sua scomparsa perdiamo un uomo delle istituzioni, profondamente legato alla propria città, che ha contribuito alla vita pubblica con passione e senso di responsabilità. A nome mio personale e dell’intera Amministrazione provinciale di Frosinone, rivolgo un pensiero di sincera vicinanza alla famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità di Ferentino in questo momento di grande dolore», afferma il presidente Luca Di Stefano.

Redazione Digital