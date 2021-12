Anna Noce, la nonna più longeva del Lazio, cittadina torriciana, ci ha lasciato a 110 anni.

“Ho appreso la notizia poco fa e ci rattrista molto – ha affermato il sindaco di Torrice Alfonso Santangeli – Anna era un orgoglio per la nostra comunità. Ci stringiamo attorno alla famiglia in questo momento, portando un messaggio di conforto: a nome di tutta la cittadinanza di Torrice rivolgo le mie più sentite condoglianze ai suoi parenti”. Circa venti giorni fa, in occasione del suo compleanno, il sindaco Santangeli e gli assessori Angelo Palmieri e Massimo Fiacco avevano omaggiato Anna Noce con una targa per celebrare il traguardo delle 110 primavere.

La redazione di Area C quotidiano partecipa al dolore dei familiari.