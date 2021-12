Contribuente principale dell’evento è la Banca Popolare del Cassinate, ma anche tanti altri amici hanno reso possibile il torneo, così come la partecipazione di tanti dottori commercialisti o di esperti contabili che partiti l’8 dicembre e fino al 18 si sono sfidati e si sfideranno presso lo Zenit Padel Center di Frosinone.

Come detto il torneo è stato promosso a scopo benefico, visto il periodo natalizio, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Frosinone-Veroli-Ferentino e vede la collaborazione di tanti professionisti del settore, che con grande sportività si ritrovano per una giusta causa. Un plauso a loro e a quanti daranno un contributo per la causa solidale rivolta alla Caritas. Il torneo ha uno scopo totalmente benefico, sino ad oggi sono stati raccolti e versati alla Caritas un importo tale da poter acquisire oltre 300 pacchi alimentari che aiuteranno molte famiglie per le prossime festività Natalizie.

Redazione Digital