È morto Hugo Maradona, fratello di Diego Armando

Il decesso è avvenuto per arresto cardiaco nella sua residenza di Monte di Procida, in provincia di Napoli. Il 25 novembre 2020 la scomparsa del Diez.

A poco più di un anno di distanza dalla morte di Diego Maradona, nella mattinata di oggi è scomparso il fratello Hugo per arresto cardiaco. Il decesso è avvenuto alle 11.50. Il 52enne viveva nella zona Flegrea, a Monte di Procida, in provincia di Napoli. Hugo è deceduto nella sua abitazione, sul posto i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso.

Nato come Diego a Lanus nel 1969, aveva cominciato a giocare, naturalmente da trequartista, nell’Argentinos Juniors ed era nel giro delle nazionali giovanili argentine. Nel 1987, su pressione del Pibe de Oro, fu comprato dal Napoli che lo girò all’Ascoli in prestito. Nelle Marche esperienza deludente: 13 partite, tra cui quella al San Paolo contro il fratello, senza gol. In seguito iniziò un giro del mondo: Spagna (Rayo Vallecano), Austria (Rapid Vienna), Venezuela (Deportivo Italia), Uruguay (Progreso), Giappone (PJM Futures, Avispa Fukuoka, Sapporo) e Canada (Toronto Italia). Ritiratosi a 40 anni, poi ha provato anche la carriera da allenatore: una breve esperienza a Portorico (P.R. Islanders) e poi il trasferimento a Napoli per lavorare come direttore della scuola calcio della Mariano Keller. Ultima esperienza alla Real Parete, in terza categoria.

Tra i primissimi messaggi di cordoglio per la sua scomparsa, quello del Napoli: “Il presidente Aurelio De Laurentiis – si legge nella nota diffusa dal club -, il vice presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono attorno alla famiglia Maradona e si uniscono al dolore per la scomparsa di Hugo”. gazzetta.it