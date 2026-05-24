Droga nella macchina e senza patente, in Ciociaria fermato dai Carabinieri

Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio nei pressi del casello autostradale A1 di Pontecorvo, i militari del i carabinieri del NORM – Aliquota Radiomobile hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 29enne originario di Frosinone, già gravato da precedenti specifici. L’uomo, fermato alla guida di un’autovettura nei pressi dell’uscita autostradale, ha manifestato un atteggiamento sospetto che ha indotto i militari ad approfondire il controllo mediante perquisizioni personali, veicolari e domiciliari. Le operazioni hanno consentito di rinvenire circa gr. 10,38 di crack già suddivisi in dosi e pronti per lo spaccio, oltre a gr. 0,58 di cocaina. Nel corso degli accertamenti è inoltre emerso che il 29enne si trovava alla guida del veicolo con patente già sospesa per mancata revisione dell’idoneità psicofisica; pertanto i militari hanno proceduto al ritiro del documento ai fini della revoca. L’arrestato, inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari, all’esito dell’udienza di convalida ha visto applicarsi, su richiesta della Procura della Repubblica di Cassino accolta dal Giudice, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte al giorno nel proprio Comune di residenza.

Redazione Digital