Donna fugge con il prete e denuncia il marito, “Mi picchiava”

E’ finita in Tribunale la storia della parrocchiana fuggita con il sacerdote, che a dicembre dello scorso anno aveva acceso i riflettori su Oliveto Citra, cittadina in provincia di Salerno. Don Umberto e una 31enne di Battipaglia, insieme con i suoi tre figli, tutti minorenni, era scappati via facendo perdere le proprie tracce mentre il marito della donna – un imprenditore avellinese – era in Trentino per lavoro.

Qualche giorno dopo, era stata la 31enne a raccontare che dietro quella che all’apparenza poteva sembrare una “fuga d’amore” in realtà c’erano anni di presunti soprusi da parte del marito. Approfittando della sua assenza, la donna aveva lasciato la casa. Poi placato il clamore della notizia, aveva presentato una denuncia. Raccontando agli investigatori di essere da quattro anni seguita da un centro antiviolenza a causa di dieci anni di presunti soprusi da parte del marito. Giornate infernali fatte di umiliazioni, condotte aggressive, violenze fisiche e minacce di morte. Nel racconto della donna, anche un tentativo di strangolamento avvenuto al culmine di una lite per gelosia, tre anni fa.

A distanza di 5 mesi dalla fuga della donna con il prete, il Tribunale di Avellino ha stabilito che le violenze non ci sono mai state. L’imprenditore è stato anche ascoltato dal giudice che poi ha deciso per il «non luogo a procedere». ritenendo che le accuse della moglie sono infondate. Mentre da una parte, il legale dell’imprenditore parla di una ritrovata serenità per il suo assistito dopo anni da incubo, dall’altra c’è lo sfogo della donna che pur dicendosi delusa per la sentenza, è pronta a procedere con il secondo grado ribadendo che le violenze ci sono state. La coppia ha anche un’altra causa pendente, quella di separazione, dopo che il marito aveva presentato denuncia per abbandono del tetto coniugale.

Intanto la donna ha lasciato Oliveto Citra e vive in una cittadina della provincia di Salerno insieme ai suoi figli. Del sacerdote, che era stato sospeso dall’arcivescovo di Salerno, si sono perse le tracce. E non è chiaro se tra i due ci siano ancora legami. E soprattutto se vivano insieme. corriere.it