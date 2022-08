Disabilità in Ciociaria, il sindaco Perciballi ringrazia Fascina “Fondamentale presenza sul territorio”

Prima si sono sfidati sul campo da basket, allestito per l’occasione nel piazzale del Lavatoio, davanti a genitori, parenti, amici e concittadini emozionati. Poi sono stati premiati con targhe e medaglie, dal sindaco Enzo Perciballi e dagli altri amministratori presenti. Così venerdì sera il Comune di Boville Ernica ha festeggiato il concittadino Alessio Zompatori e la Asd Giovani e Tenaci, campioni d’Italia Basket Giovanile in carrozzina 2022 in un momento di alto spessore, sia sotto l’aspetto umano e sportivo, sia anche per la socializzazione e l’inclusione a cui il primo cittadino ha evidenziato di tenere molto. “L’impegno, la determinazione e la tenacia hanno permesso di raggiungere questo grande obiettivo e portare in alto il nome di Boville a livello nazionale” le parole del sindaco al giovane bovillense campione d’Italia. A guidare i ragazzi nella partita di pallacanestro c’era l’allenatore Stefano Rossetti. Si sono esibiti alla presenza del direttore tecnico della Nazionale Fipic, Federazione Italiana Pallacanestro In Carrozzina, Carlo Di Giusto. Presente Piergiorgio Fascina, consigliere di giunta del Comitato Italiano Paralimpico Lazio e presidente regionale Fipic. L’evento è stato organizzato per dare il giusto tributo e riconoscimento al sedicenne bovillense Alessio Zompatori e mettere in risalto il suo ruolo chiave nella squadra Giovani e Tenaci ma, soprattutto, per dare il giusto riconoscimento al suo contributo, determinante nel campionato giovanile che ha portato alla vittoria dello scudetto 2021-2022. Hanno presenziato all’evento: l’assessore ai Servizi sociali Anna Verrelli e la consigliera Elisa Palombi che si sono occupate anche degli aspetti logistici, il vicesindaco Benvenuto Fabrizi e l’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili Anna Maria Fratarcangeli. “Un gruppo di ragazzi e atleti fantastici – ha detto dopo le premiazioni il direttore tecnico Di Giusto – che hanno messo in campo sacrificio, impegno e tenacia per portare lo scudetto in bacheca. Un sentito ringraziamento va all’allenatore Rossetti che, con capacità e competenza, è riuscito a formare una grande squadra”.

Fascina, dopo aver portato i saluti della giunta regionale Cip Lazio, Fipic Lazio e Coni, ha detto: “Grazie al sindaco e all’Amministrazione per la sensibilità, l’attenzione e l’interesse dimostrati verso il movimento paralimpico e verso questo evento della pallacanestro in carrozzina in quanto in piena sintonia con i principi e i valori del nostro comitato che, con impegno e dedizione sta promuovendo su tutto il territorio regionale mettendo al centro della linea programmatica sport, disabilità e inclusione sociale. Boville Ernica oggi da un segnale importante a livello sociale per l’inclusione e l’aggregazione. Auspico che sia soltanto un punto di partenza per una proficua e duratura collaborazione con gli enti che rappresento”.

“E’ stato un grande piacere – ha detto invece il campione bovillense Alessio Zompatori – poter rappresentare Boville Ernica a livello nazionale. Tanta anche l’emozione provata nel vincere lo scudetto, arrivato come premio per i tanti sacrifici fatti. Altrettanta emozione ho provato qui, stasera, nell’esibirmi davanti ai miei concittadini. Ringrazio il sindaco Perciballi e l’Amministrazione per averci voluto omaggiare”. Grande entusiasmo e soddisfazione ha espresso l’assessore ai Servizi sociali, Anna Verrelli “perché la città ha potuto ospitare un’eccellenza dello sport paralimpico nazionale, a conferma dell’interesse che da sempre rivolgiamo al mondo della disabilità e del sociale, con tante iniziative, tutte volte all’inclusione e al dialogo fra due mondi che non sono affatto differenti e lontani ma, anzi, si integrano perfettamente”.

Il sindaco Perciballi ha ringraziato “Fascina e le istituzioni che rappresenta per aver patrocinato l’evento e per aver creato le condizioni perché la nostra cittadinanza potesse vivere questo importante momento di sport e condivisione sociale. Da parte mia anticipo sin da ora la massima disponibilità a collaborazioni future per altri progetti”. Un messaggio particolare il primo cittadino lo ha rivolto ad Alessio Zompatori e alla sua famiglia “per l’impegno, la determinazione e la tenacia che gli hanno permesso di raggiungere questo grande obiettivo e portare alto il nome di Boville a livello nazionale”. Quindi Perciballi ha ribadito “il fondamentale ruolo che l’inclusione sociale svolge nella nostra Amministrazione, come dimostrato anche dall’esperienza che abbiamo reso possibile con la gestione del parco pubblico”. E proprio nel parco pubblico si è conclusa la serata di venerdì, con un rinfresco che i campioni Giovani e Tenaci hanno gradito molto.