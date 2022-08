Canapa industriale in Ciociaria, ecco la green valley del Lazio

Cominciano a vedersi i primi risultati nella green valley di Roccasecca, attraverso l’innovativo progetto della piantumazione della canapa industriale. A darne notizia il sindaco Giuseppe Sacco che ha svolto un sopralluogo nella località di Cerreto. “I semi impiantati si stanno rivelando adatti al clima ed ai terreni presenti in zona, nonostante la stagione particolarmente arida – ha affermato Giuseppe Sacco – Nelle prossime settimane verranno effettuate le analisi per valutare l’impatto fitodepurante e per testare i livelli di produzione di biomassa e bioplastica delle piante coltivate. Ricordiamo che il progetto è partito con la semina della canapa sul terreno sperimentale di proprietà del Comune di Roccasecca lo scorso maggio, in collaborazione con il Cosilam e l’Agricola Happy Hill. Sessanta chilogrammi di Canapa Industriale certificata dal CREA (centro di ricerca difesa e certificazione del Ministero dell’agricoltura). In particolare due cultivar di canapa che storicamente hanno una rispondenza agricola legata a queste zone: Carmagnola CS ed Eletta Campana. Nelle prossime settimane verranno effettuate le analisi per valutare l’impatto fitodepurante e per testare i livelli di produzione di biomassa e bioplastica delle piante coltivate. Noi ci crediamo e vogliamo che il progetto possa diventare un’opportunità per l’intero comprensorio. Mentre la politica discute di paracaduti, blindature, garanzie e garantiti, e continua a parlare all’infinito, c’è la vita di tutti i giorni che non aspetta ed ha bisogno di risposte concrete ed urgenti. Nel Basso Lazio il tempo lo abbiamo impiegato e continueremo a farlo diversamente, perché crediamo nella forza delle idee e nell’entusiasmo. Una storia diversa è possibile, così come la voglia di cambiare in meglio la narrazione di questo territorio”.

Redazione Digital