Controlli sul territorio. E’ stato accertato che in un noto locale di Sora le regole di distanziamento e quelle sull’uso dei dispositivi di protezione individuale non sono state rispettate dal gestore di un bar e dalla sua dipendente. Inoltre state servite bevande alcooliche a ragazzi adolescenti motivo per il quale i due sono stati denunciati per il reato di somministrazione di bevande alcooliche ai minori degli anni 18.

Redazione Sora