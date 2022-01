David Sassoli, il sindaco di Cassino alla camera ardente in Campidoglio

Accompagnato dalla consigliera provinciale Antonella Di Pucchio, il sindaco di Cassino, Enzo Salera, si è recato a Roma a rendere omaggio, anche a nome della città, al presidente Davide Sassoli. La foto ritrae il primo cittadino davanti alla bara dell’uomo politico, amato e rispettato per la sua dirittura morale, per lo spessore politico, per la vicinanza ai più deboli. Un uomo vicino al nostro territorio e vicino a Salera e ai suoi nella battaglia amministrativa ultima, che ha riportato il centrosinistra alla guida di Cassino.

C’erano tanti altri sindaci, venuti a Roma da ogni parte d’Italia, per il doveroso omaggio all’on. Sassoli, un uomo che lascia un grande vuoto tra i sinceri democratici non solo italiani ma anche stranieri. “E’ stata una di quelle presenze tristi alla quale dover andare con la fascia triolore, che mai si vorrebbe ci fossero, ma che si devono – ha affermato il sindaco Salera – L’on. Sassoli lascia un grande vuoto affettivo in noi che siamo stati gratificati dalla sua attenzione, dalla sua considerazione e dal suo sostegno nel momento della campagna elettorale. Il suo alto insegnamento continuerà a farci da guida nel non facile cammino del nostro amministrare”.

Redazione Cassino