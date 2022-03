Dalla Ciociaria ai confini con l’Ucraina, ecco come partecipare alla missione umanitaria

“Desideriamo informarvi della volontà della Fondazione Internazionale il Giardino delle Rose Blu di recarsi, nei prossimi giorni in Polonia, ai confini con l’Ucraina, per una missione umanitaria a beneficio e sostegno dei profughi di guerra. Porteremo loro viveri, medicinali, vestiario per sostenere i tanti bambini e donne che in questo momento hanno bisogno di tutto dopo essere stati costretti a fuggire lasciando alle loro spalle l’intera vita. C’è necessità di collaborazione da parte di chi concretamente può aiutarci nel compiere tale missione, che intende all’andata trasportare il materiale raccolto e al ritorno i profughi che poi accoglieremo sul nostro territorio. Siamo dunque a chiedervi la possibilità di dare la più ampia diffusione per la raccolta dei beni di prima necessità per la quale la popolazione sta già rispondendo con generosità, ma soprattutto quella dei fondi che saranno necessari per noleggiare il pullman”.

Redazione Digital