Da Hollywood Party a Ceccano, ecco “Il mondo secondo John Ford”

Da Hollywood Party a… Ceccano. Il prossimo 15 marzo alle 17 presso il caffè letterario Sinestesia il conduttore di Hollywood Party su radio rai 3 Alberto Crespi presenterà il suo libro “Il mondo secondo John Ford” edito da Jimenez. Questo libro è il tentativo, forse folle e disperato, di raccontare la poesia di Ford. Per provarci, Alberto Crespi ha inventato un percorso che non è cronologico, né di genere (i western e i non-western). Un percorso tematico partendo da un film: “Ombre rosse”, il film dove tutto è cominciato. Il film perfetto, che Orson Welles adottò come manuale vedendolo decine di volte prima di girare “Quarto potere”. L’autore ha quindi preso i nove passeggeri della diligenza, e ciascuno di loro sarà lo spunto per un capitolo: parlando di Ringo/John Wayne si analizza la figura dell’eroe fordiano, parlando di Dallas/Claire Trevor scopriremo che Ford è un regista assai più “femminile” di quanto si creda, e così via. Oltre ai nove passeggeri, in Ombre rosse ci sono altri due protagonisti. Gli indiani, ovviamente; e la Monument Valley, il paesaggio che Ford scopre in quel film e che per molti appassionati è diventato il Far West per antonomasia. Nove personaggi più due: undici capitoli per viaggiare nel mondo di John Ford, e scoprire la sua poesia.

Alberto Crespi dal 1978 lavora come giornalista al quotidiano l’Unità; dal 1992 è titolare della rubrica di critica cinematografica. Dal 1995 è fra gli autori e conduttori di Hollywood Party, trasmissione radiofonica di Radio3 Rai sul cinema in onda quotidianamente da vent’anni. Ha anche curato e condotto innumerevoli edizioni del “Cinema alla radio”, la trasmissione domenicale di Hollywood Party che racconta radiofonicamente – con l’ausilio di ospiti e materiali sonori – i classici della storia del cinema. Per l’Unità e per Hollywood Party segue da anni i principali festival cinematografici (Cannes, Berlino, Venezia) Nel 2017 stato nominato responsabile dell’ufficio stampa e comunicazione del Centro Sperimentale di Cinematografia. Nel 2014 ha curato per Laterza la riedizione del libro di Vittorio De Sica “Lettere dal set”, uscito nel 1987 e mai più ristampato. Ha pubblicato anche Il libro-intervista con Giuliano Montaldo “Dal Polo all’Equatore” (Marsilio). L’evento è curato dalla rete delle associazioni, interverranno con l’autore la dott.ssa Alessia Bravo e lo storico del cinema Jerry Guida. Modera l’incontro lo scrittore Diego Protani.

Redazione Digital