Corso d’inglese per ragazzi, il Comune di Roccasecca consegna gli attestati

Si è concluso con la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione il corso di inglese organizzato dal Comune di Roccasecca e rivolto ai ragazzi dai tre ai quattordici anni, completamente gratuito per i primi trentotto selezionati in base all’ISEE. L’evento conclusivo si è tenuto presso il chiostro della chiesa di San Francesco, alla presenza dei ragazzi che lo hanno frequentato e dei loro familiari, delle docenti della scuola Direct English, Vicky e Pina Di Adamo, e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale. Il corso, iniziato nello scorso mese di ottobre, si è tenuto presso la sede della Biblioteca comunale ed è stato molto apprezzato dai ragazzi e dalle ragazze. I corsisti sono stati divisi per classi di età, con lezioni settimanali. La prova finale è stata molto applaudita, in quanto i ragazzi hanno letto un opuscolo sulla vita e il pensiero di San Tommaso D’Aquino, realizzato dalla scuola del fumetto di Cassino e tradotto in inglese, che successivamente verrà donato al Comune di Roccasecca. “Siamo molto soddisfatti di questo progetto – ha affermato il sindaco Giuseppe Sacco – è stata una scelta giusta nell’ottica di creare opportunità formative ulteriori nel percorso di crescita dei ragazzi. L’inglese oggi è indispensabile e abbiamo pensato di partire da qui, per poi incrementare le opportunità. La proposta è stata accolta subito molto favorevolmente e l’adesione è stata massiccia: segno che abbiamo visto giusto”. “Complimenti alle insegnanti – ha aggiunto il vicesindaco Valentina Chianta – a Pina e Vicky Di Adamo che con professionalità e tanta simpatia hanno coinvolto i ragazzi, permettendo loro di approfondire la lingua inglese. E poi, il corso ha ulteriormente valorizzato i locali della Biblioteca comunale, una struttura che abbiamo realizzato in questi anni e che si sta sempre più imponendo come polo delle attività culturali del nostro territorio: anche questa una scelta giusta”.

Redazione Digital