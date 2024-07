Frosinone, la Lega a sostegno del sindaco Mastrangeli

“Il partito della Lega per Salvini premier ha sottoscritto, due anni fa, il programma amministrativo di Riccardo Mastrangeli, insieme a tutte quelle forze che si sono riconosciute in una visione di una città moderna, funzionale, sostenibile, in continuità con quanto realizzato, nel decennio precedente, dall’amministrazione Ottaviani – ha affermato il consigliere comunale Dino Iannarilli – La Lega intende continuare a sostenere l’amministrazione Mastrangeli con lealtà e correttezza, nell’interesse della città e dei cittadini, per portare a termine il programma che ha, al suo centro, la crescita del territorio e la valorizzazione del suo tessuto economico, sociale, culturale a favore dei giovani, delle famiglie, degli anziani. Tanti gli obiettivi già raggiunti dal sindaco Mastrangeli e dall’amministrazione tutta, in tutti gli ambiti. Cito, tra gli altri, l’avvio della strategia territoriale, che cambierà il volto di Frosinone in tema di ambiente, trasformazione digitale, sviluppo economico, turismo e cultura, transizione energetica, mobilità sostenibile, anche culturale n le isole pedonali, inclusione sociale e occupabilità; la conclusione del percorso di risanamento del bilancio comunale, che permetterà ulteriori nuovi investimenti su personale, manutenzione e sociale; l’iter intrapreso per giungere alla revisione dell’ambito di rispetto cimiteriale, attesa da decenni. Per finire con le grandi opere pubbliche, come la nuova piazza dello Scalo, la riqualificazione di Largo Turriziani e dei Piloni, trasformati da bruttura storica in cartolina paesaggistica del Capoluogo. La Lega, in consiglio comunale, è concentrata sulle azioni da portare avanti per dare voce alle esigenze e ai bisogni dei cittadini e proseguire nel percorso virtuoso tracciato, raggiungendo obiettivi ancora più ambiziosi a favore della città”.

