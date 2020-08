Abbiamo avuto notizia della Asl di un nuovo caso ad Isola del Liri – ha affermato il sindaco Quadrini – Il caso non è legato ad alcun cluster familiare o ad eventuali focolai nella nostra città. Attualmente la persona è asintomatica, ed è in quarantena domiciliare. L’appello che torno a lanciare a tutta la cittadinanza è a mantenere alta l’attenzione, ad essere prudenti, sempre. Bisogna assolutamente rispettare le regole del distanziamento sociale e dell’uso della mascherina ove non sia garantito il distanziamento. Il covid non è stato ancora sconfitto e può approfittare della nostra imprudenza. Prestate attenzione”.

Redazione Digital