Sara Battisti

“Esprimo grande soddisfazione per il lavoro di concertazione tra la Regione Lazio e il Consorzio Industriale di Frosinone, che ha condotto all’ennesimo risultato per l’indotto del nostro territorio – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – La Giunta ha appena approvato la variante urbanistica per il cambio di destinazione d’uso dell’area ex Permaflex ad area destinata a servizi. Ora, con il lavoro del Consorzio guidato da Francesco De Angelis, potremo finalmente assistere alla riqualificazione dell’intera area urbana che per tanti anni è rimasta dismessa e inutilizzata, portando purtroppo ad una situazione oggettiva di degrado. Con questo progetto votato alla rigenerazione dell’intera zona, si potrà pensare ad un’area nuovamente viva, con la dotazione di nuovi posti di lavoro ed opportunità per tanti cittadini del territorio Ciociaro. Le opere complementari, come la realizzazione di nuove rotatorie e di un nuovo parcheggio nei pressi della stazione ferroviaria di Frosinone, inoltre, aiuteranno a rendere più vivibile e sicura tutta la città capoluogo, favorendo il miglioramento della qualità della vita dei residenti e di tutti coloro che si recano a Frosinone per lavoro. Un grande successo, dunque, al quale siamo pervenuti grazie al dialogo produttivo tra enti che condurrà già nei prossimi mesi ai primi risultati tangibili”.

Redazione Digital