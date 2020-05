“A nome della lista “Arce+forte”, del nostro gruppo consiliare e mio personale ho il piacere di esprime vivissimi ringraziamenti al presidente Antonio Fraioli per il grande risultato ottenuto per la nostra comunità, risultato che testimonia il suo incondizionato impegno per noi tutti e il suo grande amore per Arce – ha affermato Maria Lucia Forte – Un finanziamento di 80.000 euro ottenuto dalla Banda Musicale Basso Lazio di Arce-Roccadarce-Colfelice per sostenere le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19. Iniziativa che vede, ancora una volta, il complesso musicale, sotto la presidenza del rag. Antonio Fraioli, protagonista indiscusso di solidarietà e sostegno. Già in precedenza la Banda si era fatta promotrice di importanti progetti sociali, come la realizzazione di un prefabbricato in legno donato alle popolazioni colpite dal terremoto de L’Aquila e contributi economici per quelle del terremoto di Amatrice. La Banda del rag. Fraioli, a seguito del bando regionale finalizzato all’emergenza, riesce a dare così un aiuto concreto e un sostegno valido alle famiglie che ne hanno bisogno”.

Redazione Digital