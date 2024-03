Controlli in Ciociaria, in possesso di droga arrestato a Boville

I Carabinieri hanno arrestato un 55enne di Boville Ernica, noto alle forze dell’ordine in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Roma. I militari, rintraccio l’uomo, hanno provveduto alla notifica dell’ordine di carcerazione dovendo l’arrestato espiare in regime di detenzione domiciliare, un cumolo pena di 1 anno, 1 mese e 3 giorni di reclusione, essendo stato condannato in via definitiva per reati inerenti gli stupefacenti, delitti commessi in Frosinone negli anni 2012 e 2013. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione dove espierà la pena detentiva a suo carico, come disposto dall’autorità giudiziaria.

Redazione Boville Ernica