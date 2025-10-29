Controlli a tappeto in Ciociaria, fermati 2 noti malviventi

La Polizia di Stato denuncia due uomini, uno per l’inosservanza del provvedimento emesso dall’autorità e l’altro per violazione del foglio di via. I soggetti, erano stati segnalati che si aggiravano tra le auto in sosta nei pressi dell’ospedale. La Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato due soggetti, un 34enne inosservante del provvedimento emesso dall’autorità ed un 42enne inottemperante al foglio di via obbligatorio. Nello specifico, grazie ad una segnalazione giunta nella notte scorsa presso il N.U.E. 112 , veniva riferita la presenza di due soggetti che, all’interno del parcheggio dell’Ospedale F. Spaziani, si aggiravano con fare sospetto. Due pattuglie della Squadra Volanti della Polizia di Stato, impegnate nel controllo del territorio, giunte sul posto, riuscivano ad individuare i due soggetti segnalati e, una volta identificati, si appurava che sul loro conto risultavano avere delle misure, uno aveva in atto la misura cautelare personale coercitiva dell’Obbligo di dimora in altro comune, mentre l’altro soggetto risultava inottemperante al foglio di via dal comune di Frosinone emesso dal questore. Viste le risultanze dei fatti sopra descritti, i due soggetti venivano denunciati in stato di libertà.

Redazione Digital