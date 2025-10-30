Veroli, parco della rimembranza si rifà il look lastre marmoree sulla via del cimitero
Il prossimo primo novembre, alle 10:30, presso il Parco della Rimembranza, sarà
inaugurato “Cogitationis Iter Est”, il percorso del pensiero e della memoria promosso dal
Comune di Veroli.
Con il progetto sono state collocate una serie di lastre marmoree lungo il marciapiede di
Parco della Rimembranza fino al cimitero comunale. Ogni iscrizione riporta pensieri e parole
che invitano alla riflessione, accompagnando chi attraversa quel tratto di strada in un
cammino simbolico verso la memoria.
Un percorso già esistente che, grazie a un intervento di riqualificazione generale —
comprensivo anche del completamento della pubblica illuminazione — si trasforma ora in
uno spazio ancor più sicuro di meditazione civile e di rispetto per la storia collettiva.
“Cogitationis Iter Est non è soltanto un percorso pedonale, ma un invito alla riflessione. È un
cammino che parla alla coscienza di ciascuno, un segno che restituisce valore al tempo del
pensiero e del silenzio.
In un’epoca in cui tutto corre, abbiamo voluto fermarci per dare voce alla memoria e al
senso profondo del nostro appartenere — ha affermato il sindaco Germano Caperna. —
Questo itinerario, che si snoda dal Parco della Rimembranza fino al cimitero comunale, è
una strada che unisce la vita e il ricordo, la quotidianità e la gratitudine.
Camminare su queste lastre significa attraversare un dialogo muto ma eloquente, dove le
parole incise diventano occasione di meditazione e consapevolezza.
Ringrazio il già sindaco Giuseppe D’Onorio per aver ideato questo progetto, che oggi si
compie come gesto di continuità e di cura verso la nostra comunità.
Con questa iniziativa, Veroli è sempre più Città del Pensiero, capace di trasformare i luoghi
della memoria in spazi di riflessione condivisa e di bellezza civile”.
La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia inaugurale