Contro la violenza sulle donne, in Ciociaria torna “Fiorire in Inverno”

L’associazione “Fiorire in Inverno” torna in campo con un nuovo appuntamento a Ferentino il prossimo 28 Maggio alle 18:30 presso l’Hotel Bassetto di Ferentino. L’evento “Strumenti e politiche di contrasto alla violenza di genere” promosso dal sodalizio vede la collaborazione con il Rotary Club distretto 2080 di Frosinone. L’iniziativa è finalizzata a mettere in luce le politiche di contrasto alla violenza contro le donne e sottolineare il ruolo degli uomini maltrattanti, della violenza celata nel vasto mondo delle interconnessioni e condivisioni, sotto il profilo psicologico e giuridico. Una tematica quella della violenza contro le donne che non può e non deve rimanere confinata solo in determinati periodi dell’anno. E’ necessario tenere alta l’attenzione e conoscere gli strumenti, per contrastare e prevenire efficacemente tali fenomeni. Sono previsti interventi del presidente dell’associazione dott. Alessio Di Marco, del viceprocuratore onorario preso la Procura della Repubblica del Tribunale di Frosinone dott.ssa Marzia Uras, della dott.ssa Valentina Di Marco specialista in sicurezza digitale, cybersecurity e data protection, della psicologa dott.ssa Luigia Fontecchia, esperta in casi di violenza contro le donne, dell’avvocato Mario Cellitti del Foro di Frosinone esperto in psichiatria e criminologia forense e perito grafologo. Modera l’incontro Il vicepresidente dell’associazione Claudia Angelisanti. “Un momento di confronto e riflessione, attraverso l’ausilio di esperti su un tematica che non può e non deve rimanere cicoscritta a giornate dedicate, vista la preoccupante situazione che negli ultimi tempi rimbalza nelle cronache locali e nazionali, con diversi episodi di violenza di genere più o meno cruenti, storie che molto spesso terminano con un tragico epilogo. Le donne vittime di diversi soprusi, molto spesso, non riescono a far sentire la propria voce e rimangono intrappolate in prigioni di ferro tra orrori e soprusi che vanno a ledere la loro identità”.

Redazione Ferentino