Contro la violenza sulle donne, 500mila euro dalla Regione Lazio

“Dalla Regione Lazio ulteriori 500mila euro destinati alle donne in fuoriuscita dalla violenza – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Un contributo molto importante, perché grazie alle segnalazioni dei Centri violenza e delle Case rifugio, sarà possibile stanziare fino a cinquemila euro per sostenere spese di genere abitativo, personale (spese mediche, spese alimentari) e spese per i figli (dal materiale scolastico fino alle spese mediche). Garantiamo un sostegno alle vittime di violenza nel loro cammino verso l’autonomia, per aiutarle a ricostruirsi la vita. La regione Lazio, come ha ricordato l’assessore Onorati, è state tra le prime in Italia ad introdurre questo contributo di libertà. Proseguiamo il lavoro per rafforzare la rete territoriale ed espandere percorsi di prevenzione per l’eliminazione di questi soprusi”.

Redazione Digital