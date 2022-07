Veroli, bagno di folla al Festival della filosofia gente da ogni parte

di Biagio Cacciola

Anche quest’ anno, per il terzo anno, il Festival di filosofia di Veroli sta suscitando un grande interesse di pubblico nel centro storico della cittadina di Santa Maria Salome. Fortemente voluto dall’assessore alla cultura Francesca Cerquozzi e diretto da Fabrizio Vona, il Festival si confronta grazie a personaggi come il cardinale Zuppi, Fabrizio Abbate, Marcello Veneziani, Gad Lerner, Stefano Massini e altri, con i grandi temi dell’esistenza, della comunicazione, della religione. Tutti collegati alla ricerca, al fine della verità. Questa grande sconosciuta dei nostri tempi, sepolta da interessi di potere, di ricchezza, di buonismo. Un vero e proprio sistema della menzogna che può essere smascherato proprio da una filosofia che diventi prassi, vita. Per questo il Festival della filosofia di Veroli è importante. Un appuntamento da non mancare.