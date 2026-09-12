Contro la guerra, “Tutelare gli studenti palestinesi iscritti all’università di Cassino”

“Il Comitato Art.11-ripudiamo la guerra” di Cassino ha inviato una missiva al sindaco di Cassino Enzo Salera e al Rettore dell’UNICAS prof. Marco Dell’Isola in merito al seguente contenuto – ha affermato Antonella Capaldi, presidente Comitato Art. 11 ripudiamo la guerra” – La comunità di studenti italiani e stranieri dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale è un vanto e un fiore all’occhiello della città. Segno di cultura ampia e di accoglienza. Si riscontra che vi è richiesta di giovani provenienti da Gaza in varie università italiane, quali ad esempio Siena, Milano, Pavia, Napoli, Bologna e altre. Dette Università hanno accolto le loro iscrizioni e dato seguito a tutte le procedure ufficiali. Ci rivolgiamo alle signorie loro per chiedere di voler verificare se sussistano richieste di iscrizione ai corsi universitari di Cassino da parte di studenti palestinesi e se le procedure di accoglimento delle richieste siano state inoltrate al MAE per poter consentire la loro partenza verso l’Università di Cassino. Il Comitato conclude inviatando il sindaco e il rettore ad intervenire in tal senso, verificando che i diritti di giovani stranieri e in particolare di studenti gazawi che intendano frequentare la nostra Università siano riconosciuti, come prescritto nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Il Comitato, composto da cittadini attivi ed attenti alle tematiche di solidarietà, reciproco aiuto nonché di inclusione, insieme agli studenti sono fiduciosi non solo in una risposta ma in un atto concreto e risolutivo. Mai come oggi, le istituzioni tutte e ancor più le Univesità pubbliche devono educare alla solidarietà tramite la conoscenza e il confronto. Cassino è non solo città martire ma ospita sul suo territorio l’Abazzia di Montecassino, luogo di accoglienza e tolleranza. La nostra città meno di un mese fa è stata onorata della presenza del cardinale Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, il quale ha raccontato le condizioni in cui versa Gaza e la Palestina tutta ed ha invitato tutti i fedeli all’ accoglienza e ad agire in nome della pace”.

Redazione Digital