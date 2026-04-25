Contro il 25 aprile, manifestazione filonazista e saluti romani

I militanti filonazisti dell’associazione Do.Ra di Varese anche quest’anno hanno omaggiato con il «presente» e saluti romani i «camerata uccisi dal nemico mentre combattevano per la patria», come ha detto il leader del gruppo Alessandro Limido. Con uno striscione inneggiante ai «figli di sangue e onore», alle 9 i militanti della Comunità dei Dodici Raggi hanno iniziato il giro di commemorazioni on vari cimiteri. Una ventina i militanti presenti a quello che l’Anpi ha sempre definito uno «sfregio» al 25 Aprile, appartenenti a un’associazione da anni sotto inchiesta e al centro di diversi processi . «Per i caduti nel nome della Repubblica Sociale», ha scandito Limido con i militanti di Do.Ra che hanno risposto con il saluto romano, per poi spostarsi verso l’ultima tappa, il cimitero di Solbiate Arno. Presenti, come sempre, Polizia e Carabinieri che anche questa volta, davanti al saluto romano, faranno scattare la denuncia. corriere.it