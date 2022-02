Collegamento con stabilimento Fiat, “Strada dissestata viabilità a rischio”

“Non è più tollerabile lo stato in cui versa via Selvotta, l’arteria provinciale che collega la città di Aquino con lo stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano – hanno affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli e il presidente del consiglio provinciale Luca Zaccari – È tristemente sempre più teatro di incidenti stradali, come quello accaduto oggi”.

“Ci stiamo attivando, interloquendo con il presidente della provincia di Frosinone Antonio Pompeo, per la messa in sicurezza. Si tratta di una strada provinciale importantissima, percorsa ogni giorno da migliaia di persone, lavoratori, che si recano presso lo stabilimento citato. Urge un intervento immediato”.

Redazione Digital