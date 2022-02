Scoperta in Ciociaria l’antica cisterna della Rocca Janula, ecco le foto

“Stiamo lavorando in questi giorni per riportare alla luce un’altra bellezza unica e mai vista fino ad oggi – ha affermato l’assessore alla cultura di Cassino Danilo Grossi – All’interno della Rocca Janula , alla fine dei lavori sarà possibile visitare la cisterna che è ubicata nel piano interrato sotto la chiesetta dedicata all’Annunziata. Le cisterne erano collegate ad un sistema di raccolta dell’acqua piovana, che garantiva l’autosufficienza alle guarnigioni militari anche in caso di attacco dei nemici”.

“Fino ad oggi non era mai stato possibile accedervi per le visite ma grazie al finanziamento della Regione Lazio, generazione giovani, che il Comune di Cassino è riuscito a cogliere e grazie al lavoro di Impresa Sociale Borghi Artistici e La Tana tutto questo sarà realtà. Le prossime visite guidate all’interno della Rocca Janula che ripartiranno da questa primavera e che saranno curate ancora da POIÉO – Servizi per i Beni Culturali avranno questo ulteriore ed esclusivo gioiello, oltre a tante altre novità. La gioia di riportare alla luce e valorizzare le bellezze della nostra storia, è qualcosa di meraviglioso, che non si può spiegare. Questo progetti di valorizzazione rientrano in #RestartCassino grazie al quale si stanno riaprendo spazi della cultura in città”.

Redazione Cassino