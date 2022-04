Cnr e Comune di Frosinone contro l’inquinamento atmosferico, ricerca didattica e informazione

La giunta Ottaviani ha approvato l’accordo quadro tra il Comune di Frosinone e l’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Cnr, per forme di collaborazione di ricerca, didattica e informazione, su indicazione dell’assessorato all’ambiente coordinato da Massimiliano Tagliaferri. L’ente di via Plebiscito, infatti, intende collaborare con l’ Istituto del CNR nello svolgimento di attività integrative a quelle già messe in campo dall’amministrazione, sviluppando la ricerca sui temi dell’ambiente, della qualità dell’aria, dell’economia circolare e del recupero ambientale, oltre che sulla gestione dell’energia e la progettazione internazionale. A seguito dagli incontri promossi, i referenti dell’istituto si sono resi disponibili a sottoscrivere un accordo quadro al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall’amministrazione, riportati nei documenti programmatici.

L’accordo sarà quindi sottoscritto dal sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, unitamente al direttore dell’istituto, ing. Francesco Petracchini, per realizzare progetti nella città di Frosinone mediante un complesso di interventi articolati in ambito ambientale con focus sulla qualità dell’ecosistema e dell’aria. L’effettiva e puntuale suddivisione dei compiti e responsabilità tra le parti verrà disciplinata attraverso la stipula di specifici atti consecutivi. La convenzione, rinnovabile, avrà una durata di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. La collaborazione con il prestigioso istituto è l’ultima iniziativa, in ordine di tempo, portata avanti dall’amministrazione nell’ambito della promozione di pratiche amiche dell’ambiente e per il rispetto dell’ecosistema Tra queste, il trasferimento del deposito Cotral, dallo Scalo a piazza Pertini; l’introduzione di automezzi del trasporto pubblico tutti euro 6 o a metano; l’adozione del Pums (Piano urbano Mobilità Sostenibile); la prossima realizzazione di un sistema di piste ciclabili; il progetto redatto dall’ufficio ambiente dal titolo “Folium – Urban forestry” che prevede la messa a dimora e la cura di nuovi alberi sul territorio comunale; gli interventi di efficientamento energetico sugli edifici pubblici; l’introduzione delle isole pedonali domenicali.

Redazione Frosinone