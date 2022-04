Raddoppiano i turisti in Ciociaria, boom a Trisulti e alle Grotte di Pastena

“La Certosa di Trisulti, le Grotte di Pastena e quelle di Collepardo e il Pozzo D’Antullo sono stati tra i siti più visitati nella Regione Lazio nei giorni di Pasqua e Pasquetta – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Sono stati migliaia, infatti, i visitatori che hanno scelto il grande patrimonio culturale, storico e speleologico della nostra Provincia durante le festività. Una risposta molto importante, che dimostra ancora una volta quanto sia attrattivo il nostro territorio e come la strada intrapresa dalla Regione Lazio, per valorizzare le bellezze della Provincia di Frosinone, sia quella giusta. Con la gestione di questi siti attraverso Laziocrea – spiega – c’è stata una inversione di tendenza oggettiva e i numeri stanno lì a dimostrarlo. Ovviamente, in questi risultati importanti è da sottolineare lo straordinario contributo degli amministratori locali, delle associazioni e dei tanti cittadini che ogni giorno si impegnano per dare lustro a questi siti. Voglio ringraziarli, convinta che abbiamo ancora tanto lavoro da fare insieme per attestare la Provincia di Frosinone come una delle mete turistiche più visitate del Lazio e del centro Italia. La Regione continuerà a fare la propria parte”.

Redazione Digital