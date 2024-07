Cinghiali in Ciociaria, a rischio incolumità cittadini orti e coltivazioni

“Il problema del proliferare dei cinghiali è un problema reale, di tutti i giorni, sia per gli incidenti stradali sia per i danni sull’agricoltura – ha affermato il consigliere regionale Daniele Maura – Lo avevamo promesso in campagna elettorale ed abbiamo mantenuto la promessa! La presenza degli animali nei centri abitati e nei campi è segnalata con sempre maggiore frequenza, dati i continui disagi che provocano alla sicurezza della popolazione, agli orti, ai giardini e alle coltivazioni; senza dimenticare gli incidenti stradali. Un’emergenza, che riguarda fortemente anche la Ciociaria, finalmente dopo un gran parlare negli anni scorsi che non ha prodotto nulla, con la delibera passata in giunta regionale ieri, grazie all’ assessore Righini arriva un atto reale e concreto da parte della Regione Lazio, l’approvazione del piano contenimento cinghiali e peste suina africana. La riforma del Piano Regionale di Interventi Urgenti per la Gestione, il Controllo e l’Eradicazione della Peste Suina Africana dei Cinghiali è finalmente un atto concreto e fondamentale.

Con questo provvedimento diamo una risposta efficace e concreta agli agricoltori vittime dei danni da fauna selvatica. L’ obiettivo è quello di ristabilire l’equilibrio biologico dell’ecosistema, in quanto la presenza di cinghiali lo aveva scompensato in maniera importante, creando gravi conseguenze. Un risultato cui si è giunti anche grazie agli spunti arrivati dalle rappresentanze di categoria. Il Governo nazionale e la Regione Lazio mettono l’agricoltura al centro dell’azione amministrativa, vogliamo restituire ai lavoratori la gioia e l’entusiasmo e vogliamo farli lavorare in condizioni di totale sicurezza”.

Redazione Digital