Frosinone, collegamento rapido in via Marittima nuove ciclabili e parcheggio interscambio

“Mobilità sostenibile e Bus Rapid Transit: dal 15 luglio su via Marittima partiranno i lavori per il bus elettrico a corsia dedicata che l’amministrazione comunale ha previsto nel capoluogo, iniziando a cambiare il concetto degli spostamenti urbani in un’ottica moderna, funzionale e green. Il fatto che i consiglieri Anselmo Pizzutelli e Pasquale Cirillo non siano contrati alla realizzazione di questa infrastruttura è già un passo in avanti: la realizzazione del BRT, del resto, era già inserita nel programma amministrativo sottoscritto due anni fa e risultato vincente alle elezioni comunali. L’apertura del cantiere su via Marittima avverrà in una porzione del percorso più ampio del bus che non è stata mai oggetto di richiesta di revisione, ma che è stabilmente inserita all’interno di quelle che saranno inoltre le fermate del mezzo elettrico. La revisione del percorso, infatti, attualmente allo studio dei tecnici incaricati, riguarda alcuni tratti in zona de Matthaeis e Scalo, ma non via Marittima. Di ciò sono stati puntualmente informati i consiglieri comunali e le associazioni in una serie di riunioni, ultima quella di quindici giorni fa con i tecnici progettisti del BRT. Non credo si possa fare una colpa all’amministrazione della mancata partecipazione di alcuni consiglieri comunali a questi incontri. Il tratto di via Marittima, dunque, lo ribadisco, non è mai stato messo in discussione. Il fatto che si tratti di polemiche sterili, quelle sollevate da alcuni, lo dimostra il fatto che le diverse iniziative intraprese per incentivare la mobilità sostenibile, dalla realizzazione di nuove ciclabili e di parcheggi interscambio, alle diverse infrastrutture per implementare il sistema di trasporto alternativo all’auto privata, come appunto il bus elettrico su corsia preferenziale, sono inserite negli strumenti del Piano Urbano del Traffico e il Piano urbano della Mobilità Sostenibile, varati non oggi ma nel 2020 ed approvati in consiglio comunale fin dal 2021. La nostra visione di città comprende infatti una serie di dispositivi come il bus elettrico a corsia dedicata, i parcheggi di interscambio, le piste ciclabili, il nuovo ascensore inclinato, in grado di aumentare gli standard di qualità della vita, puntando sul miglioramento della qualità dell’aria e, quindi, sulla tutela della salute dei cittadini. Mi sorprende, dunque, che il consigliere di minoranza Angelo Pizzutelli abbia delle rimostranze in merito a un progetto del genere, quando non solo tante città in Italia amministrate da sindaci targati PD – che incontro puntualmente in ANCI – stanno proponendo interventi sovrapponibili al nostro, ma anche tanti giovani e meno giovani della nostra Città che provengono dalla sua stessa sensibilità politica, hanno voluto testimoniarmi il proprio supporto ai progetti portati avanti, a dimostrazione di come certe tematiche interessino la totalità della popolazione e la salute di tutti, al di là delle proprie convinzioni di destra o sinistra”.

Redazione Frosinone