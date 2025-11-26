Chiuso noto locale in Ciociaria, droga e risse a rischio la sicurezza pubblica

Il questore Stanislao Caruso, dopo accurata istruttoria redatta dal personale della Polizia di Stato della Divisione Amministrativa e di Sicurezza della Questura, ha disposto la sospensione della licenza per giorni 20 (venti) dell’attività di sala giochi relativa all’esercizio pubblico sito nella parte nord della provincia. L’attività scaturisce dalla segnalazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anagni. La sospensione si è resa necessaria in quanto sono stati verificati episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti che hanno generato situazioni di pericolo per il mantenimento della sicurezza pubblica e della tranquillità; già in passato, tra l’altro, l’attività era stata destinataria della sospensione della licenza da parte del Questore. L’applicazione dell’art. 100 del TULPS e la relativa sospensione dell’attività costituiscono di fatto un efficace strumento di contrasto al verificarsi di situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza dei cittadini.

Redazione Digital