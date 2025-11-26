Market della droga nella macchina, in Ciociaria arrestato extracomunitario

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Anagni, coordinati dalla compagnia della Città dei Papi, hanno arrestato un 18enne di origini albanesi, già noto alle forze di polizia per i suoi trascorsi nonostante la giovane età. Il comportamento del giovane, alla guida di un’autovettura a noleggio in pieno centro storico, in prossimità di locali frequentati da ragazzi del posto, ha attirato l’attenzione dei militari che appena avvicinatisi per un controllo lo hanno visto lanciare un involucro fuori dalla vettura, immediatamente recuperato, al cui interno vi erano 9 dosi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, già pronte per essere spacciate, per un peso complessivo di circa 7 grammi. L’ulteriore corso della perquisizione ha permesso anche il rinvenimento della somma di € 205,00 che, ritenuta provento dell’attività di spaccio, è stata sequestrata insieme alla droga e al suo telefono cellulare. Si è anche accertato che il soggetto si era posto alla guida del veicolo con patente già ritirata da una pattuglia dei Carabinieri lo scorso 11 novembre a seguito di un pericoloso sorpasso in prossimità di un’intersezione. Per il giovane, senza fissa dimora in Italia, al termine delle formalità di rito, si sono aperte le porte della casa circondariale di Frosinone, dove è stato condotto dai militari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Redazione Digital