Carnevale, rischio truffe feste viaggi sfilate prenotazioni e maschere

“Feste, sfilate, musica e divertimento. Il Carnevale per alcuni è l’occasione per concedersi qualche giorno di relax. Una breve vacanza, magari in una delle città che coriandoli e maschere trasformano ogni anno in una meta turistica ambita. Tra offerte last minute e promozioni, è bene seguire alcuni accorgimenti per evitare brutte sorprese, che non mancano come testimoniano le segnalazioni che ricevono gli Sportelli dell’associazione Codici per casi di prenotazioni con truffa. Quando si parte per una vacanza è importante fare attenzione alla prenotazione. Questo vale sia per soggiorni brevi che lunghi, per mete vicine o lontane, è una regola universale. Parlando di strutture, bisogna prima di tutto sincerarsi dell’affidabilità. In che modo? Cercando, ad esempio, recensioni sul web e controllando le condizioni per la prenotazione, soprattutto per quanto riguarda cancellazione e rimborso. È bene, inoltre, scegliere metodi di pagamento sicuri. Se poi la vacanza prevede un volo, allora bisogna ricordare che ci sono dei diritti da rispettare e da far valere, quando ad esempio si verifica un ritardo o una cancellazione, due dei casi più frequenti. Bisogna poi ricordare un altro aspetto del Carnevale, che vale anche per chi resta a casa. Parliamo di maschere e di tutto l’occorrente per fare festa. La sicurezza, infatti, è importante e per questo quando si acquista un vestito così come una bomboletta spray o le intramontabili stelle filanti, bisogna accertarsi che abbiano il marchio CE, ovvero la certificazione che attesta che il prodotto rispetta gli standard qualitativi fissati dalla normativa comunitaria. Non è un dettaglio, considerando che il Carnevale coinvolge soprattutto i bambini e che ogni anno si registrano sequestri importanti di prodotti contraffatti, quindi potenzialmente pericolosi per la salute. Occhio anche all’etichetta, soprattutto quando la scelta ricade sui cosmetici. Trucchi non sicuri o di scarsa qualità possono, infatti, provocare reazioni allergiche. Quindi è bene leggere con attenzione le caratteristiche del prodotto. In caso di problemi con la prenotazione di una struttura, di un volo o con l’acquisto di un prodotto, perché contraffatto e non sicuro oppure perché l’ordine effettuato online non è andato a buon fine, è possibile rivolgersi all’associazione Codici telefonando al numero 065571996 o scrivendo all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org”. Lo comunica Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici.

Redazione Digital