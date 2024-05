Canterno Race, tutto il giro del lago oltre 300 partecipanti

Sono stati 287 gli iscritti per la gara di 12 kilometri e 21 gli iscritti alla 6 kilometri non competitiva nella seconda edizione della gara podistica “Panoramica Canterno Race 2024”, svoltasi nella mattinata di domenica nella bellissima location del Lago di Canterno. Dodici Km di percorso misto tra terreno /asfalto /sterrato e completamente pianeggiante. A trionfare in questa seconda edizione Diego Capoccia, che si riconferma campione. “Voglio complimentarmi con il vincitore e con tutti i partecipanti a questa affascinante sfida – ha detto il sindaco di Fumone, Matteo Campoli -. Un plauso, concedetemelo, al nostro concittadino Dario Potenziani che per la prima volta ha partecipato alla gara con un ottimo risultato. Grazie anche ai sindaci dei comuni di Ferentino e Trivigliano per i loro interventi. È stata una bellissima giornata di sport, una vetrina fantastica per il nostro lago. Il supporto offerto dalla consigliera del Comune di Frosinone, Alessia Turriziani, e dal direttore di gara Gianluca Bonanni è stato molto prezioso. Al pari del consueto e straordinario contributo della Polizia Locale, dei volontari della Protezione civile di Alatri e Fumone, del nostro magnifico fotografo ufficiale Ivan Sommonte e, non ultima, della Pro Loco Fumone degli Ernici che ha creato l’evento in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, le società partecipanti e tutti gli atleti, veri protagonisti della bellissima giornata sportiva di ieri. Anche quest’anno gli atleti ci hanno dimostrato come lo sport sia fondamentale per la mente ed il corpo ed è bello vedere che questa manifestazione non rappresenti una gara dove si compete e basta, ma diventi spunto di divertimento e aggregazione”.

Redazione Digital