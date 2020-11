Una barboncina di un anno e mezzo è il primo cane positivo al Sars-Cov-2 in Italia. La cagnolina vive a Bitonto con una famiglia in isolamento perché positiva. «Il cane è asintomatico ed è stato un colpo di fortuna averlo intercettato perché la famiglia ci ha permesso di testarlo all’interno di un progetto di ricerca che stiamo conducendo sui cani e i gatti. Questo è il primo esemplare trovato con l’infezione in corso e la presenza dell’Rna virale». Lo spiega Nicola Decaro, professore ordinario di malattie infettive degli animali all’Università di Bari. «La barboncina è stata contagiata dalla famiglia, ma non corre nessun pericolo – chiarisce – E voglio tranquillizzare chi ha animali domestici a casa, non c’è nessun pericolo».